Герасимов доложил Путину об освобождении Ямполя в ДНР Фото: Официальный сайт Президента РФ

Российская группировка войск «Запад» завершает освобождение населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

«Соединения и воинские части группировки войск „Запад“ продолжают успешно наступать на краснолиманском направлении. Завершается освобождение населенного пункта Ямполь», — приводят слова Герасимова РИА Новости. По его словам, российские военные закрепляются на новых рубежах, что становится возможным благодаря применению сложной наступательной тактики.

Во время встречи президенту также доложили о ситуации в Харьковской области. Там группировка «Север» за последние две недели освободила более 70% территории города Волчанск, наступая с южного направления. Герасимов также добавил, что на харьковском направлении штурмовые подразделения 68-й мотострелковой дивизии шестой армии совместно с воинскими частями 47-й мотострелковой дивизии и 27-й мотострелковой бригады первой танковой армии окружили город Купянск, овладели ключевыми переправами через реку Оскол и блокировали группировку вооруженных сил Украины на восточном берегу.

