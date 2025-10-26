Приближается шторм: ждать ли магнитную бурю 27 октября

В ближайшие дни ученые ожидают начало геомагнитного шторма Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После небольшой паузы Солнце вновь начинает проявлять активность. В последние дни октября на поверхность звезды вернулись вспышки, однако сильных выбросов плазмы пока не фиксируется. Ученые отмечают, что в окрестностях Земли сохраняется спокойная геомагнитная обстановка, но уже к 28 октября возможен резкий всплеск. О том, стоит ли ждать магнитную бурю 27 октября — в материале URA.RU.

Солнечная активность 27 октября 2025

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень солнечной активности снизился до 3,2 балла из 10, что соответствует умеренному фону.

За последние сутки зафиксировано три вспышки класса С, самая мощная из которых — С2.2, произошла в 02:10 по московскому времени. После этого на Солнце наблюдается стабилизация, и в настоящий момент новых вспышек не отмечается.

Ученые поясняют, что несмотря на снижение активности, на звезде остаются участки повышенного магнитного напряжения. Именно они могут спровоцировать рост солнечного ветра и вызвать кратковременное возмущение магнитного поля Земли в ближайшие двое суток.

Вероятность магнитной бури 27 октября

Прогноз магнитной бури на ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

По расчетам специалистов, 27 октября магнитное поле Земли останется в состоянии возбуждения, однако без перехода к буре. Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, возбужденной — 35%, а слабой бури — 26%. Это означает, что в течение дня ожидаются незначительные колебания магнитного поля, которые могут быть заметны только особо чувствительным людям.

Однако уже во вторник, 28 октября, ожидается резкий всплеск геомагнитной активности. Через два дня индекс геомагнитной активности резко подскочит, а вероятность магнитной бури повысится до 75%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Согласно долгосрочному прогнозу, вторая половина октября и начало ноября пройдут относительно спокойно. После всплеска 28–29 октября геомагнитное поле вновь стабилизируется.

Следующие периоды повышенной активности ожидаются 2, 7, 16 и 24 ноября. 25 числа ученые прогнозируют магнитную бурю уровня G1. В остальные дни магнитосфера будет преимущественно спокойной.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Во время даже слабых магнитных возмущений метеозависимые люди могут ощущать сонливость, усталость, головные боли, перепады давления и раздражительность. Иногда наблюдаются нарушения сна и легкая тревожность. Особенно остро на изменения реагируют люди с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Врачи рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности уменьшить нагрузку и больше отдыхать. При легких симптомах можно принять магний B6, глицин или валериану, чтобы стабилизировать нервную систему. Людям с гипертонией или гипотонией важно следить за давлением и при необходимости использовать назначенные препараты.