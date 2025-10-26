Путин попросил относиться к противнику с милосердием
Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ
26 октября 2025 в 11:22
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Следует обеспечить условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ, чтобы минимизировать количество человеческих жертв. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск. Президент отметил, что армия России всегда относилась к противнику с милосердием.
