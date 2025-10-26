Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Путин попросил относиться к противнику с милосердием

Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ
26 октября 2025 в 11:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин попросил относиться к противнику с милосердием

Путин попросил относиться к противнику с милосердием

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Следует обеспечить условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ, чтобы минимизировать количество человеческих жертв. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск. Президент отметил, что армия России всегда относилась к противнику с милосердием.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал