Путин рассказал об испытании ракеты «Буревестник»
26 октября 2025 в 11:23
Фото: © URA.RU
Глава государства отметил, что в настоящее время в мире нет аналогов крылатой ракеты, которая преодолела 14 тысяч километров. Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», оборудованной ядерной энергетической установкой и способной поражать цели на неограниченных дистанциях.
Комментарии (1)
- Александр26 октября 2025 11:53Браво.
