Путин рассказал о тренировке ядерных сил России
26 октября 2025 в 11:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ходе прошедшей на этой неделе тренировки ядерных сил российская армия осуществила учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что на совещании с представителями командования обсуждалась актуальная ситуация в зоне проведения специальной военной операции. В рамках учений стратегических наступательных сил были также проведены испытания новейших образцов вооружения.
