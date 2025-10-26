Логотип РИА URA.RU
Путин рассказал о тренировке ядерных сил России

26 октября 2025 в 11:13
Фото: © URA.RU

В ходе прошедшей на этой неделе тренировки ядерных сил российская армия осуществила учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что на совещании с представителями командования обсуждалась актуальная ситуация в зоне проведения специальной военной операции. В рамках учений стратегических наступательных сил были также проведены испытания новейших образцов вооружения.

Следующий материал