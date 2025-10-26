Первое испытание новой ракеты с ядерной установкой и окружение Купянска: главные заявления Путина и Герасимова

Путин и Герасимов провели совещание Фото: Сайт Президента России

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой не имеет аналогов в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с командующими группировками, участвующими в СВО. Глава РФ отметил, что располагает докладами как от представителей промышленности, так и Министерства обороны, и подчеркнул, что этот образец вооружения стал уникальным на международном уровне. Главное из совещания Путина и главы Генштаба Валерия Герасимова — в материале URA.RU.

Ядерный щит России и «Буревестник»

Путин заявил, что ядерный щит РФ подтвердил свою надежность Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ядерный щит России продемонстрировал свою высокую степень надежности, а стратегические ядерные силы страны остаются на ведущих позициях в мире. Об этом заявил Владимир Путин, обсуждая недавние испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». По словам главы государства, аналогов подобному вооружению на сегодня не существует.

Путин подчеркнул, что это оружие обеспечивает полный спектр национальной безопасности как для России, так и для Союзного государства, а его эффективность хорошо известна как отечественным, так и зарубежным военным экспертам. Уровень развития российских сил ядерного сдерживания превосходит показатели других ядерных держав, что подтверждено признанием международного военного сообщества.

Испытания новой мощнейшей ракеты

Герасимов доложил Путину об испытании «Буревестника» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В ходе совещания глава государства поручил начальнику Генштаба доложить о проведенных учениях, особо выделив испытание ракеты «Буревестник». Путин отметил, что располагает информацией от промышленности и Минобороны относительно результатов этого события.

В своем докладе президенту Герасимов сообщил, что испытательный запуск «Буревестника» состоялся 21 октября. В ходе полета ракета смогла продемонстрировать возможности преодоления современных систем противоракетной обороны. По словам Герасимова, ракета находилась в воздухе порядка 15 часов и преодолела расстояние, превышающее 14 тысяч километров.

Бои за Купянск и Волчанск

Президент поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помимо прочего, глава РФ подчеркнул, что достижения российских войск по блокированию Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск стали возможны прежде всего благодаря самоотверженности и героизму российских военнослужащих, а также тщательно спланированной работе штабов и командования всех уровней. Сейчас ВСУ предпринимают попытки деблокировать оказавшиеся в окружении подразделения. Российским военным в это время при проведении зачистки освобожденных территорий необходимо принять меры для обеспечения безопасности мирного населения.

В ходе совещания Герасимов сообщил Путину, что завершается освобождение населенного пункта Ямполь, более 70% города Волчанск в Харьковской области перешли под контроль российских войск. Силы группировки «Запад» осуществили блокаду Купянска и взяли под контроль переправу через реку Оскол и окружили украинскую группировку. Начальник Генштаба в своем докладе также заявил, что войска группы «Центр» завершили операцию по окружению сил ВСУ в районах Красноармейска и Димитрова.