Таиланд и Камбоджа договорились о мире в присутствии Трампа: президент США еще мечтает о «нобелевке»

Таиланд и Камбоджа подписали документ по решению конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и король Камбоджи Нородом Сиамони подписали совместную декларацию, направленную на окончательное разрешение вооруженного противостояния, разгоревшегося на общих границах летом текущего года. Как сообщают корреспонденты с места событий, за церемонией наблюдал президент США Дональд Трамп.

Подписание документа состоялось в Куала-Лумпуре во время проведения саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Непосредственно на встрече присутствовали и Трамп, и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Что известно о конфликте Таиланда и Камбоджи — в материале URA.RU.

Когда начался конфликт

Конфликт обострился летом Фото: miliman/pickupimage.com

Отношения между Камбоджей и Таиландом значительно обострились 23 июля после того, как на приграничной территории тайские военнослужащие подорвались на мине. В ответ на инцидент власти Бангкока обвинили Пномпень в эскалации конфликта, отозвали своего посла и полностью закрыли все пункты пропуска на границе.

Продолжение после рекламы

Вооруженные столкновения с привлечением тяжелой артиллерии и авиации начались в ночь на 24 июля. Сообщалось также о боях с использованием танков и ракетного вооружения. По данным Минздрава Таиланда, в результате боевых действий погибли 12 человек, среди которых имеются и гражданские лица.

Причины конфликта

Ошибка на карте

Конфликт между Таиландом и Камбоджей был связан с принадлежностью индуистского храмового комплекса Преах Вихеар, возводившегося с IX по XII век в период расцвета Кхмерской империи. На протяжении своей истории храм неоднократно перестраивался, обогащался новыми архитектурными элементами и впоследствии был передан буддийской общине.

В 1904 году Таиланд, в то время известный как Сиам, согласился на создание демаркационной комиссии для определения госграницы с Французской Камбоджей. Первоначальное соглашение предполагало прохождение границы по хребту Дангрек, что закрепляло Преах Вихеар за Сиамом. Однако в 1907 году французские картографы опубликовали карту, согласно которой территория храма принадлежала Камбодже.

Несмотря на это, фактический контроль над комплексом долгое время осуществлял Сиам, и только в 1930-х годах была выявлена картографическая неточность. Тайские специалисты провели собственную топографическую съемку, а после вывода французских войск из региона в 1953 году королевство направило к сооружению свои войска.

В 1959 году Камбоджа обратилась с иском против Таиланда в Международный суд ООН. В 1962 году суд постановил передать храмовый комплекс под юрисдикцию Камбоджи, ссылаясь на то, что Бангкок слишком поздно отреагировал на спорную карту. В 2008 году на приграничной территории вспыхнул вооруженный конфликт, продлившийся до 2011 года.

Внутриполитический кризис

Одной из причин стал внутриполитический кризис стран Фото: Алена Полозова © URA.RU

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Королев отметил, что эскалация конфликта была обусловлена внутренним политическим кризисом в Таиланде:

28 мая на стыке границ Камбоджи, Таиланда и Лаоса произошла стычка, в результате которой погиб один военнослужащий. Сразу после этого Пномпень и Бангкок обменялись взаимными обвинениями относительно ухудшения ситуации.

1 июля премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават была временно отстранена от исполнения своих обязанностей после публикации записи телефонного разговора с бывшим премьером Камбоджи, а также отцом действующего главы правительства, Хун Сеном. В ходе переговоров она выражала недовольство действиями тайских военных по поводу территориального спора у храма.

16 июля трое тайских военнослужащих получили ранения на спорном участке границы в результате подрыва на мине.

23 июля еще пятеро тайских солдат пострадали в аналогичном происшествии на территории, находящейся в споре. После этого Таиланд отозвал своего посла и закрыл госграницу.

24 июля на приграничной территории между двумя странами вспыхнули полномасштабные боевые действия с применением артиллерии и авиации.

Продолжение после рекламы

В этом контексте Королев подчеркнул, что для Таиланда обострение конфликта стало своего рода «маленькой победоносной войной», цель которой — отвлечь общественное внимание от внутренних проблем страны. По мнению эксперта, руководство Камбоджи также преследовало аналогичные интересы, и обе стороны ранее развернули экономическую и санкционную борьбу друг с другом.

Иностранное влияние

При этом востоковед Алексей Маслов высказал мнение, что конфликт с применением вооруженных сил между Таиландом и Камбоджей был спровоцирован вмешательством зарубежных государств. По словам специалиста, именно французы и англичане стали причиной обострения противоречий между двумя странами. Маслов отметил, что вмешательство представителей этих государств привело к разделению Таиланда и Камбоджи.

Трамповский мир и мечте о «нобелевке»

Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на мир Фото: Official White House / Shealah Craighead

В воскресенье, 26 октября, Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа достигли договоренности о прекращении вооруженных конфликтов на общей границе. В ходе выступления американский лидер отметил, что представители обеих государств согласились остановить все столкновения, а 18 камбоджийских военнослужащих, находящихся в плену, будут освобождены.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет, в свою очередь, сказал, что его страна выдвинет кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира в знак признательности за содействие в разрешении продолжительного противостояния с Таиландом. Ранее в текущем году Трамп уже номинировался на это международное признание, однако премия была присуждена венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.