Путин: ядерный щит России показал свою надежность
26 октября 2025 в 11:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ядерный щит РФ продемонстрировал свою высокую надежность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал