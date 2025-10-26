Логотип РИА URA.RU
Путин поблагодарил бойцов за героизм

26 октября 2025 в 11:41
Путин отметил героизм солдат во время окружения Красноармейско-Димитровской агломерации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Успехи российских военных по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск стали возможны благодаря героизма солдат и четкого планирования командования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач.... стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей», — приводят слова Путина РИА Новости. Такое заявление президент России сделал во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

Ранее Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Как сообщается, представители военного командования проинформировали верховного главнокомандующего о текущей обстановке на линии соприкосновения. Главе государства предоставили исчерпывающие сведения о ситуации на фронте и ходе боевых действий.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

