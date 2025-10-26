Путин поблагодарил бойцов за героизм

Путин отметил героизм солдат во время окружения Красноармейско-Димитровской агломерации Фото: Роман Наумов © URA.RU

Успехи российских военных по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск стали возможны благодаря героизма солдат и четкого планирования командования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач.... стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей», — приводят слова Путина РИА Новости. Такое заявление президент России сделал во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.