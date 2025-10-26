Логотип РИА URA.RU
Путин получил доклад об окружении ВСУ под Красноармейском и Димитровом

26 октября 2025 в 11:16
Фото: © URA.RU

Владимиру Путину был представлен доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о завершении силами российской группировки «Центр» операции, направленной на окружение подразделений противника в районах Красноармейска и Димитрова. Сообщается, что эта информация поступила в рамках информирования главы государства военным руководством о ходе спецоперации. 

