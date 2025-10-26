Путин поручил готовить инфраструктуру для новой ракеты «Буревестник»

Срочная новость Фото: © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку необходимой инфраструктуры для размещения нового ракетного комплекса «Буревестника» в составе вооруженных сил страны. Об этом заявил сам глава государства. По словам Путина, России предстоит определить, к какой категории вооружения следует отнести новый ракетный комплекс «Буревестник», а также рассмотреть возможные варианты его боевого применения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что ракета с неограниченной дальностью действия «Буревестник» находилась в воздухе приблизительно 15 часов, преодолев при этом расстояние в 14 тысяч километров.