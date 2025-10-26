Путин поручил создать условия для сдачи бойцов ВСУ в плен
Путин поручил военачальникам помнить о первостепенности жизней российских солдат
Президент РФ Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для обеспечения возможности сдачи в плен украинских военнослужащих, поскольку тем, кто хочет сдаться, стреляют в спину свои же. Об этом глава государства заявил на совещании с командующими группировками, участвующими в СВО.
«В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые, конечно, пожелают это сделать <...> Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен», — подчеркнул Владимир Путин, его слова передает официальный сайт Кремля.
По словам российского президента, принятие исчерпывающих мер необходимо из-за сложностей, с которыми сталкиваются украинские военные при попытках сдаться. При этом Путин отметил, что Россия будет исходить из принципов военной целесообразности, придавая первостепенное значение сохранению жизней российских военнослужащих. Он добавил, что приоритетом всегда останется обеспечение безопасности российской армии: военачальникам необходимо действовать таким образом, чтобы минимизировать риски для личного состава и не допускать ненужных потерь среди бойцов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
