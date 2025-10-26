Путин поручил создать условия для сдачи бойцов ВСУ в плен

Президент РФ Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для обеспечения возможности сдачи в плен украинских военнослужащих, поскольку тем, кто хочет сдаться, стреляют в спину свои же. Об этом глава государства заявил на совещании с командующими группировками, участвующими в СВО.

«В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые, конечно, пожелают это сделать <...> Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен», — подчеркнул Владимир Путин, его слова передает официальный сайт Кремля.