Путин: силы ядерного сдерживания РФ находятся на самом высоком уровне

Путин заявил, что современность сил ядерного сдерживания РФ превосходит другие страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские стратегические ядерные силы полностью гарантируют безопасность страны и Союзного государства и находятся на высшем уровне во всем мире. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с военным руководством во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

«Стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Союзного государства в полном объеме», — отметил Владимир Путин, его слова передает официальный сайт Кремля. Президент подчеркнул, что современность сил ядерного сдерживания у России находятся на самом высоком уровне.