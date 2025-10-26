Путин: силы ядерного сдерживания РФ находятся на самом высоком уровне
Путин заявил, что современность сил ядерного сдерживания РФ превосходит другие страны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российские стратегические ядерные силы полностью гарантируют безопасность страны и Союзного государства и находятся на высшем уровне во всем мире. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с военным руководством во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.
«Стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Союзного государства в полном объеме», — отметил Владимир Путин, его слова передает официальный сайт Кремля. Президент подчеркнул, что современность сил ядерного сдерживания у России находятся на самом высоком уровне.
По его словам, уровень современности российских сил ядерного сдерживания признан экспертами самым высоким среди существующих ядерных держав. «Мы уже говорили об этом. Это факт, который всем хорошо известен, всем специалистам военного мира», — объявил президент.
