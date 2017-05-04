WhatsApp оказался недоступен для пользователей по всему миру

03:51 04 мая 2017 0

В работе мессенджера произошел глобальный сбой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

WhatsApp временно оказался недоступен пользователям по всему миру. В работе мессенджера произошел глобальный сбой.

Как передает «Рен-ТВ», первыми тревогу в соцсетях забили жители Москвы и Московской области, которые не смогли получить доступ к приложению. Впоследствии выяснилось, что мессенджер оказался вне доступа у миллионов пользователей по всему миру.

Из-за недоступности WhatsApp многие временно перешли на Twitter. После 23.00 по московскому времени мессенджер восстановил свою работу.

Как отмечает «Эхо Москвы», по разным данным, во всем мире WhatsApp пользуются 600 миллионов до миллиарда человек. Мессенджер принадлежит компании Facebook. Ее представители пока не могут пояснить, в чем причина глобального сбоя.