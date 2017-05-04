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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
03:51  04 мая 2017 0

WhatsApp оказался недоступен для пользователей по всему миру

Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, телефон, смартфон, мессенджер, whatsapp
В работе мессенджера произошел глобальный сбойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

WhatsApp временно оказался недоступен пользователям по всему миру. В работе мессенджера произошел глобальный сбой.

Как передает «Рен-ТВ», первыми тревогу в соцсетях забили жители Москвы и Московской области, которые не смогли получить доступ к приложению. Впоследствии выяснилось, что мессенджер оказался вне доступа у миллионов пользователей по всему миру.

Из-за недоступности WhatsApp многие временно перешли на Twitter. После 23.00 по московскому времени мессенджер восстановил свою работу.

Как отмечает «Эхо Москвы», по разным данным, во всем мире WhatsApp пользуются 600 миллионов до миллиарда человек. Мессенджер принадлежит компании Facebook. Ее представители пока не могут пояснить, в чем причина глобального сбоя.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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