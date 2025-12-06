Вильфанд: впечатляющие морозы коснутся целого ряда регионов России

Местами температура опустится ниже отметик в 40 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах Российской Федерации ожидаются «впечатляющие морозы», при этом температура воздуха опустится до отметки -42 градуса. Такой прогноз озвучил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В выходные и в начале новой недели температура будет примерно на 5-10 градусов ниже нормы в Архангельской области (до -16...-21 градуса) в Ненецком автономном округе — до -28 градусов, на востоке Коми — до -29 градусов. На севере Урала в выходные в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12-19 градусов ниже нормы (до -35...-42 градусов). Это впечатляющие морозы», — отметил собеседник ТАСС.

В период с 7 по 9 декабря в Свердловской области ожидается аномальное похолодание: температура воздуха окажется на 6–12 градусов ниже климатической нормы, местами столбики термометров опустятся до -30 градусов. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях прогнозируется от -25 до -33 градусов.

Продолжение после рекламы

По его данным, в Томской области в течение следующей недели также ожидается установление сильных морозов: в ночные часы температура воздуха будет снижаться до -33...-42 градусов, днем прогнозируется от -26 до -30 градусов. Причина такого ухудшения погодных условий — поступление арктического холодного воздуха из района Северного Ледовитого океана. Схожий характер похолодания прогнозируется и для Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, а также для Алтайского края и Республики Хакасия, где столбики термометров будут опускаться до -25...-34 градусов.