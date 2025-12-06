Новогоднее украшение дома обойдется россиянам минимум в четыре тысячи рублей

Ритейлеры назвали цену новогоднего настроения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Минимальный набор новогодних украшений для дома в конце 2025 года будет стоить россиянам от четырех тысяч рублей. Такие оценки дали представители крупных торговых сетей на основе анализа цен базового набора декора.

«В гипермаркете „Ашан“ базовый комплект из высокой искусственной елки, гирлянды, игрушек и венка также оценивается минимум в 4 тысячи рублей. Аналогичные оценки дали и другие ритейлеры: в „Лемана Про“ — 4 тыс. рублей, в Wildberries & Russ — 5,6 тыс. рублей, в OBI — 3,5-6 тыс. рублей», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителей бизнеса.

В дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно за 1,3 тысячи рублей. Искусственная ель высотой 120 сантиметров сейчас стоит 399 рублей, набор из 21 шара разного диаметра — 249 рублей, электрическая гирлянда 249 рублей, рассказала директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева.

В этом году популярностью пользуются стеклянные шары, фигурные игрушки и хвойные ветки. По данным сетей, цены по сравнению с прошлым годом остались практически на том же уровне с незначительным ростом в отдельных категориях.