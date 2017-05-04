Девушка подала на родителей в суд за отказ содержать ее

08:57 04 мая 2017 0

Ленивая девушка подала на своих родителей в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодая испанка подала в суд на родителей за то, что они отказались ее обеспечивать. Мать с отцом настаивали, что взрослая дочь сама в состоянии зарабатывать себе на жизнь.

23-летняя девушка посчитала, что родители обязаны содержать ее постоянно, но отцу и матери эта идея не понравилась. После нескольких семейных сор девушка подала на родителей в суд, пишет портал «Дни.ру». В ходе судебного заседания выяснилась, что девушка крайне ленива — она не захотела посещать никакие курсы и не задерживалась на одной работе более года.

Родители устали тянуть ношу по содержанию взрослой и здоровой дочери, о чем заявили на суде.

В итоге тунеядка суд проиграла.