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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
08:57  04 мая 2017 0

Девушка подала на родителей в суд за отказ содержать ее

Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, сон, отдых, жара, тлен, просто
Ленивая девушка подала на своих родителей в судФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодая испанка подала в суд на родителей за то, что они отказались ее обеспечивать. Мать с отцом настаивали, что взрослая дочь сама в состоянии зарабатывать себе на жизнь.

23-летняя девушка посчитала, что родители обязаны содержать ее постоянно, но отцу и матери эта идея не понравилась. После нескольких семейных сор девушка подала на родителей в суд, пишет портал «Дни.ру». В ходе судебного заседания выяснилась, что девушка крайне ленива — она не захотела посещать никакие курсы и не задерживалась на одной работе более года.

Родители устали тянуть ношу по содержанию взрослой и здоровой дочери, о чем заявили на суде.

В итоге тунеядка суд проиграла.

Нина Калинина
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