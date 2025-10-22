Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп призвал к немедленному прекращению огня после ввода санкций

23 октября 2025 в 03:32
Трамп рассказал об антироссийских санкциях

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня в зоне спецоперации после ввода санкций против российских нефтяных компаний. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — говорится в посте. Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее Министерство финансов США объявило о введении новых масштабных санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». США уже вводили санкции против российских энергетических компаний, однако нынешний пакет стал одним из наиболее значительных.

Комментарии (2)
  • Шахтер
    23 октября 2025 03:45
    Как он уже "достал" со своими условиями, борец за мировой порядок. Лучше бы Зеленскому предложил капитуляцию.
  • Виктор
    23 октября 2025 03:42
    Ага!! Британцы тоже ногами стучали..!!
