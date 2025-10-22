Трамп призвал к немедленному прекращению огня после ввода санкций
Трамп рассказал об антироссийских санкциях
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня в зоне спецоперации после ввода санкций против российских нефтяных компаний. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — говорится в посте. Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл».
Ранее Министерство финансов США объявило о введении новых масштабных санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». США уже вводили санкции против российских энергетических компаний, однако нынешний пакет стал одним из наиболее значительных.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Шахтер23 октября 2025 03:45Как он уже "достал" со своими условиями, борец за мировой порядок. Лучше бы Зеленскому предложил капитуляцию.
- Виктор23 октября 2025 03:42Ага!! Британцы тоже ногами стучали..!!