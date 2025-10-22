Генсек НАТО Рютте: плана по урегулированию конфликта Украине нет
Рютте заявил, что нет конкретных планов по Украине
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент мирного плана по урегулированию ситуации на Украине нет. Об этом он сообщил 22 октября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
«Никакого мирного плана на столе нет», — заявил генеральный секретарь НАТО в присутствии представителей американской администрации и журналистов.
Ранее Дональд Трамп обратил внимание на использование Украиной европейских ракет для нанесения ударов по территории России. При этом, по его словам, речь не идет об американских вооружениях. Трамп также напомнил о своей позиции, согласно которой конфликт между Россией и Украиной должен быть урегулирован как можно скорее и дипломатическим путем. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости скорейшего поиска компромиссных решений между сторонами конфликта.
