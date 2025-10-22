Генсек НАТО Рютте: плана по урегулированию конфликта Украине нет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент мирного плана по урегулированию ситуации на Украине нет. Об этом он сообщил 22 октября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее Дональд Трамп обратил внимание на использование Украиной европейских ракет для нанесения ударов по территории России. При этом, по его словам, речь не идет об американских вооружениях. Трамп также напомнил о своей позиции, согласно которой конфликт между Россией и Украиной должен быть урегулирован как можно скорее и дипломатическим путем. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости скорейшего поиска компромиссных решений между сторонами конфликта.