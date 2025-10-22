Чирков: пенсии в России вырастут в 2026 году
Меры социальной поддержки делают более существенными
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России с 1 января 2026 года страховые пенсии вырастут для 38 млн пенсионеров. Об этом 22 октября сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков, его слова приводит ТАСС. Индексация составит 7,6%, что выше ожидаемой инфляции за 2025 год (6,8%). Благодаря повышению средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей.
Чирков подчеркнул, что порядок индексации страховых пенсий и фиксированной выплаты в 2026 году сохранится на прежнем уровне. «Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — заявил глава Соцфонда.
По данным ведомства, на выплату страховых пенсий в 2026 году из федерального бюджета будет выделено почти 11,9 трлн рублей. Решение об увеличении пенсий ориентировано на поддержку доходов пожилых граждан и сохранение их покупательной способности. Индексация проводится в рамках федерального закона и ежегодно корректируется с учетом социально-экономических показателей.
