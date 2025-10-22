Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп объяснил, почему Украина не сможет использовать «Томагавки»

Трамп: Украина пока не готова к применению ракет Tomahawk
23 октября 2025 в 02:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп прокомментировал решение о поставках ракет

Трамп прокомментировал решение о поставках ракет

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не готова самостоятельно использовать дальнобойные ракеты Tomahawk. Американские специалисты пока не будут помогать Киеву в применении этого оружия. Об этом американский лидер заявил журналистам.

«Чтобы научиться пользоваться ракетами Tomahawk, нужно минимум шесть месяцев. Единственный выход — если мы выстрелим, но мы этого делать не будем», — сообщил Трамп.

Вопрос о поставках ракет Tomahawk Украине обсуждается в США уже несколько месяцев, однако ранее сообщалось, что Вашингтон может наложить ограничения на их применение или вовсе запретить использовать это вооружение Киеву. Решение по ракетам принималось на фоне опасений эскалации конфликта и недостатка технических возможностей у украинской стороны для самостоятельного использования этого оружия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал