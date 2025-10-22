Трамп объяснил, почему Украина не сможет использовать «Томагавки»
Трамп прокомментировал решение о поставках ракет
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не готова самостоятельно использовать дальнобойные ракеты Tomahawk. Американские специалисты пока не будут помогать Киеву в применении этого оружия. Об этом американский лидер заявил журналистам.
«Чтобы научиться пользоваться ракетами Tomahawk, нужно минимум шесть месяцев. Единственный выход — если мы выстрелим, но мы этого делать не будем», — сообщил Трамп.
Вопрос о поставках ракет Tomahawk Украине обсуждается в США уже несколько месяцев, однако ранее сообщалось, что Вашингтон может наложить ограничения на их применение или вовсе запретить использовать это вооружение Киеву. Решение по ракетам принималось на фоне опасений эскалации конфликта и недостатка технических возможностей у украинской стороны для самостоятельного использования этого оружия.
