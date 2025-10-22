Трамп объяснил, почему Украина не сможет использовать «Томагавки»

Трамп прокомментировал решение о поставках ракет Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не готова самостоятельно использовать дальнобойные ракеты Tomahawk. Американские специалисты пока не будут помогать Киеву в применении этого оружия. Об этом американский лидер заявил журналистам.

«Чтобы научиться пользоваться ракетами Tomahawk, нужно минимум шесть месяцев. Единственный выход — если мы выстрелим, но мы этого делать не будем», — сообщил Трамп.