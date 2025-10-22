Трамп: Украина использует европейские ракеты против России
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина наносит удары по территории России с помощью европейских ракет, а не американских вооружений. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, ссылаясь на заявление главы государства во время обращения к журналистам в Вашингтоне.
«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще, но точно не наши», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.
Ранее Дональд Трамп высказывался о необходимости скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной и подчеркивал стремление США к дипломатическому решению. Администрация Белого дома неоднократно заявляла о приверженности мирному процессу, однако в СМИ появлялась информация о возможных поставках Украине американских ракет JASSM, что вызывало обсуждение роли США в поддержке Киева.
