Маткапитал на второго ребенка предложено повысить почти до млн рублей

Как пояснил Рыбальченко, семьи часто не решаются на второго ребенка из-за недостаточного размера материнского капитала. «Когда рождается первый ребенок, и семья при этом берет ипотеку, то о втором ребенке родители задумываются уже меньше. В том числе потому, что добавка на второго ребенка не такая большая, мало стимулирует семьи к пополнению. Я считаю, что на этом этапе важно существенно увеличить размер маткапитала на второго ребенка. Его размер должен быть не меньше суммы нынешнего капитала на первого и второго: 690 тысяч рублей плюс почти 222 тысячи рублей — это 912 тысяч рублей. Сейчас семья получает эту сумму на второго ребенка только в случае, когда первенец родился до 1 января 2020 года, и на него не полагалась поддержка», — отметил представитель Общественной палаты. Об этом сообщило ТАСС.