Маткапитал на второго ребенка предложено повысить почти до млн рублей
Маткапитал предлагают увеличить
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Размер материнского капитала на второго ребенка должен быть увеличен до 912 тысяч рублей. С таким предложением 22 октября выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По словам эксперта, нынешняя сумма недостаточна для стимулирования рождения второго ребенка, а существующая система поддержки требует пересмотра.
Как пояснил Рыбальченко, семьи часто не решаются на второго ребенка из-за недостаточного размера материнского капитала. «Когда рождается первый ребенок, и семья при этом берет ипотеку, то о втором ребенке родители задумываются уже меньше. В том числе потому, что добавка на второго ребенка не такая большая, мало стимулирует семьи к пополнению. Я считаю, что на этом этапе важно существенно увеличить размер маткапитала на второго ребенка. Его размер должен быть не меньше суммы нынешнего капитала на первого и второго: 690 тысяч рублей плюс почти 222 тысячи рублей — это 912 тысяч рублей. Сейчас семья получает эту сумму на второго ребенка только в случае, когда первенец родился до 1 января 2020 года, и на него не полагалась поддержка», — отметил представитель Общественной палаты. Об этом сообщило ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что дискуссия о пересмотре всей программы материнского капитала стала актуальной после высказываний главы Минтруда РФ Антона Котякова. По словам министра, программа маткапитала востребована, но ее эффективность снижается, поэтому требуется модернизация и увеличение выплат для поддержки семей с двумя детьми. Рыбальченко добавил, что любые изменения должны быть простыми и понятными для граждан, чтобы избежать ошибок в социальной политике. Основной принцип, по его мнению, должен быть однозначным: есть ребенок — есть государственная поддержка.
Ранее Минтруд России заявил о планах по разработке новых мер поддержки семей с детьми. Ведомство рассматривает возможность корректировки условий получения материнского капитала и повышения его размера, чтобы адаптировать программу к современным демографическим вызовам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.