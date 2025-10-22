Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии и ввел санкции против России: что происходит

Трамп сделал свои заявления в Белом доме в ночь на 23 октября Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп в ночь на 23 октября выступил с рядом громких заявлений в Белом доме. За время своего президентства он ввел первые крупные санкции в отношение России, а также отменил предстоящую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Подробнее о заявлениях лидера США и последних решениях штатов по санкциям — в материале URA.RU.

США ввели первые крупные санкции за время президентства Трампа

Санкции затронули «Лукойл» и «Роснефть» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций в отношении России, под действие которых попали 28 дочерних структур компании «Роснефть» и шесть дочерних организаций «Лукойла». Как отмечается в заявлении Министерства финансов США, данные меры реализуются в соответствии с исполнительным указом №14024.

В официальном документе министерства уточняется, что включение компаний в санкционный список влечет за собой заморозку их активов на территории США, а также полный запрет на осуществление любых операций с этими структурами для американских граждан и юридических лиц. Это первые крупные санкции со времен презеденства Джо Байдена.

В чем причина санкций

Введение новых санкций обусловлено позицией Вашингтона, согласно которой Москва, по мнению американской стороны, не проявляет готовности к мирному разрешению ситуации на Украине. «Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявляет о расширении санкций в связи с отсутствием у России, по оценке Вашингтона, реальной приверженности мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине», — говорится в официальном сообщении американского Минфина.

По мнению министерства, Россия не показывает достаточных действий для достижения мира. При этом США заявляют, что они продолжат выступать за мирное урегулирование, а прочный мир будет зависеть от готовности России вести «добросовестные» переговоры.

Трамп отменяет встречу с Путиным в Будапеште

Прошлая встреча с Трампом была летом на Аляске Фото: Роман Наумов © URA.RU

Также Трамп заявил, что предстоящая встреча с Путиным в Будапеште не состоится. «Не было ощущения, что мы придем к нужному результату», — заявил президент США во время выступления Белом доме.

Он подчеркнул, что открыт к дальнейшему диалогу с российским лидером, однако считает необходимым более тщательно подготовить следующие контакты. Само заявление о том, что встреча пройдет в Будапеште прозвучала от Трампа на прошлой неделе.

Президент США «надеется», что санкции скоро снимут

Трамп сообщил, что введенные США новые санкции в отношении российских компаний, вероятно, не будут носить длительный характер. Он надеется, что это заставит Москву «принимать действия». «Эти серьезные санкции затрагивают две крупнейшие нефтяные компании России, однако мы рассчитываем, что их действие не затянется», — отметил Трамп в разговоре с представителями СМИ в Белом доме.

При этом «Томагавки» Украине не поставят

США не будет «учить» Украину пользоваться ракетами Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez

Трамп также отметил, что США не планируют обучать другие страны обращению с ракетами Tomahawk. По его словам, это очень долгий процесс, который занимает не один месяц. «Это высокотехнологичное и весьма мощное вооружение, отличающееся высокой точностью. Освоение его эксплуатации требует не менее года усиленной подготовки, — подчеркнул Трамп в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп обвинил Европу в ударах по России

Трамп заявил, что Украина наносит удары по территории России с помощью европейских ракет, а не американских вооружений. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, ссылаясь на заявление главы государства во время обращения к журналистам в Вашингтоне.

«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще, но точно не наши», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

