Трамп не уверен, что новые санкции США повлияют на решимость России
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что новые санкции против России заставят президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам, однако уверен, что ограничительные меры окажут влияние на ситуацию. Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.
«Я не знаю, смогут ли они это сделать. Я думаю, что они, безусловно, будут иметь эффект», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, приведут ли введенные санкции к переговорам.
Ранее URA.RU рассказывало, что США объявили о введении очередного пакета санкций в отношении России, в рамках которого ограничения распространяются на 28 дочерних структур «Роснефти» и шесть дочерних организаций «Лукойла». Кроме того, Трамп отменил запланированную встречу с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште.
