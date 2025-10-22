Логотип РИА URA.RU
Трамп не уверен, что новые санкции США повлияют на решимость России

23 октября 2025 в 03:00
Трамп считает, что новые санкции против России будут иметь эффект

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что новые санкции против России заставят президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам, однако уверен, что ограничительные меры окажут влияние на ситуацию. Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я не знаю, смогут ли они это сделать. Я думаю, что они, безусловно, будут иметь эффект», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, приведут ли введенные санкции к переговорам.

Ранее URA.RU рассказывало, что США объявили о введении очередного пакета санкций в отношении России, в рамках которого ограничения распространяются на 28 дочерних структур «Роснефти» и шесть дочерних организаций «Лукойла». Кроме того, Трамп отменил запланированную встречу с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште.

