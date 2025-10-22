Трамп не уверен, что новые санкции США повлияют на решимость России

Трамп считает, что новые санкции против России будут иметь эффект Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что новые санкции против России заставят президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам, однако уверен, что ограничительные меры окажут влияние на ситуацию. Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я не знаю, смогут ли они это сделать. Я думаю, что они, безусловно, будут иметь эффект», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, приведут ли введенные санкции к переговорам.