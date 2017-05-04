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Главные новости Курганской области
09:46  04 мая 2017 0

В Кургане в двух районах отключат холодную воду

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Работы обещают завершить в течение дняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В субботу, 6 мая, для проведения ремонтных работ потребуется отключение холодного водоснабжения в центре и микрорайоне Рябково, сообщает пресс-служба АО «Водный союз». Работы обещают завершить в течение дня.

Для устранения аварийной ситуации на водопроводе по адресу ул. Школьная, 64 с 9:00 до 21:00 6 мая потребуется отключение холодного водоснабжения в административных зданиях и жилых домах, расположенных по адресам:

— ул. Анфиногенова № 100, 102, 104, 106;

— ул. Чернореченская № 105;

— ул. Школьная № 68;

— ул. Чернореченская № 97а (котельная № 25).

— ул. Школьная № 48 (детский сад №109 «Журавушка»).

Для устранения аварийной ситуации на водопроводе по адресу ул. Тобольная, 68 с 9:00 до 21:00 6 мая будет прекращено водоснабжение жилых домов и административных зданий, находящихся по адресам:

— ул. Тобольная № 41;

— ул. К.Мяготина № 76, 90, 92;

— ул. С.Васильева № 30а;

— ул. К.Мяготина № 78;

— ул. Тобольная № 70 (Районная КНС), 90а («Горгаз»).

Проведение данных работ потребует перекрытия движения по ул. Тобольная на участке от ул. Васильева до Пушкина с 6 по 9 мая.

Татьяна Жаткина
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