С приходом первого снега курганцы бросились лепить снеговиков. Фото

03 ноября 2025 в 18:02
В Кургане всюду стали появляться первые снеговики

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, дождавшись первого снега, бросились лепить снеговиков. Снежные фигурки стали появляться в разных районах города, а их фото разлетелись по соцсетям.

«Ну здравствуй, зима», — пишут горожане в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте», выкладывая фото первых снеговиков. Горожане налепили их в Заозерном, Зайково, в ЦПКиО и других районах. 

Снеговичок, сделанный у ЦПКиО

Фото: ВКонтакте/группа «Инцидент/Курган«

Осадки в виде мокрого снега пришли в Курганскую область днем ранее. Метеорологи прогнозировали образование временного снежного покрова высотой до пяти сантиметров, при этом в самом Кургане снег шел вместе с дождем.

