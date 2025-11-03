В Кургане всюду стали появляться первые снеговики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, дождавшись первого снега, бросились лепить снеговиков. Снежные фигурки стали появляться в разных районах города, а их фото разлетелись по соцсетям.

«Ну здравствуй, зима», — пишут горожане в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте», выкладывая фото первых снеговиков. Горожане налепили их в Заозерном, Зайково, в ЦПКиО и других районах.













1/4 Снеговичок, сделанный у ЦПКиО Фото: ВКонтакте/группа «Инцидент/Курган«