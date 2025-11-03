С приходом первого снега курганцы бросились лепить снеговиков. Фото
В Кургане всюду стали появляться первые снеговики
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители Кургана, дождавшись первого снега, бросились лепить снеговиков. Снежные фигурки стали появляться в разных районах города, а их фото разлетелись по соцсетям.
«Ну здравствуй, зима», — пишут горожане в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте», выкладывая фото первых снеговиков. Горожане налепили их в Заозерном, Зайково, в ЦПКиО и других районах.
Снеговичок, сделанный у ЦПКиО
Осадки в виде мокрого снега пришли в Курганскую область днем ранее. Метеорологи прогнозировали образование временного снежного покрова высотой до пяти сантиметров, при этом в самом Кургане снег шел вместе с дождем.
