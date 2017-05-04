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04 мая 2017
Главные новости Москвы
14:53  04 мая 2017 4

Навальный решил уйти из политики из-за посвященной ему пародии на клип «Тает лед». ВИДЕО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный испытывает смешанные чувстваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный оценил троллинг пенсионеров, которые записали кавер на песню группы «Грибы» «Тает лед», отреагировав на мартовские митинги. В Twitter оппозиционер сообщил, что ролик ему посвятило краснодарское отделение «Единой России».

«Все. Ухожу из политики. По мне нанесен самый страшный из возможных ударов: краснодарская „Единая Россия“ сделала кавер „Тает лед“ про меня», — написал Навальный.

Пользователи соцсети не поняли юмора, и в комментариях на краснодарских пенсионеров посыпались оскорбления: «Плесну в себя зеленкой, чтобы не видеть этого… Поют они, а стыдно мне».

Кто-то видит в этом манипуляцию и соболезнует обманутым пенсионерам: «И стыдно, и жалко стариков. Дебилы в противогазах запудрили им мозги, выставили на посмешище. Свое лицо показать боятся».

Семен Гринберг
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