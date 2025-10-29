Врач раскрыл, почему отрекшаяся от православия Поклонская неожиданно сменила имя
ПРичина смены имени экс-прокурора Крыма Поклонской пока не называется
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Смена имени бывшим прокурором Крыма и экс-депутатом Госдумы Натальей Поклонской может быть связано с растущей популярностью неоязычества среди публичных личностей или желанием начать новую жизнь. Такое мнение высказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой «Взгляд».
«Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или неинтересна, или опасна», — объяснил специалист.
По его словам, смена имени нередко бывает связана с желанием обрести новый образ или уйти от прошлых ассоциаций. Особенно характерно это для людей, находящихся на виду у публики, отмечает врач.
Кульгавчук добавил, что смена псевдонима или настоящего имени у творческих и публичных персон — явление нередкое. Психотерапевт подчеркнул, что подобный «ребрендинг» может свидетельствовать не столько о личностных изменениях, сколько об осознанном стремлении обновить собственный имидж и идентичность.
Наталья Поклонская, ранее заявлявшая о том, что не придерживается православной веры, официально сменила имя. Теперь ее зовут Радведа. Сама экс-прокурор напомнила, что информация об имени — это личная информация. И призвала соблюдать закон об охране данных. Экстрасенс Аделина Панина считает, что смена имени в зрелом возрасте означает желание изменить судьбу.
