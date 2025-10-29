Врач раскрыл, почему отрекшаяся от православия Поклонская неожиданно сменила имя

ПРичина смены имени экс-прокурора Крыма Поклонской пока не называется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смена имени бывшим прокурором Крыма и экс-депутатом Госдумы Натальей Поклонской может быть связано с растущей популярностью неоязычества среди публичных личностей или желанием начать новую жизнь. Такое мнение высказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой «Взгляд».

«Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или неинтересна, или опасна», — объяснил специалист.

По его словам, смена имени нередко бывает связана с желанием обрести новый образ или уйти от прошлых ассоциаций. Особенно характерно это для людей, находящихся на виду у публики, отмечает врач.

Кульгавчук добавил, что смена псевдонима или настоящего имени у творческих и публичных персон — явление нередкое. Психотерапевт подчеркнул, что подобный «ребрендинг» может свидетельствовать не столько о личностных изменениях, сколько об осознанном стремлении обновить собственный имидж и идентичность.