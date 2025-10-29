Зеленский заявил о планах ввести санкции против России
Владимир Зеленский анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций
Фото: Официальный сайт президента Украины
Киев готовит очередной пакет антироссийских экономических ограничений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве <…>. Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — заявил Зеленский в рамках ежедневного видеообращения, которое выкладывается в его telegram-канале.
В июне Украина согласовала восьмой пакет санкций, координируя свои действия с западными странами, в том числе — США, Канадой, Великобританией, Японией и Евросоюзом. В сентябре Киев и Токио совместно ввели ограничения против сотен российских физических и юридических лиц. Зеленский не раз намекал на необходимость усиления санкционного давления на РФ.
