Зеленский заявил о планах ввести санкции против России

«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве <…>. Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — заявил Зеленский в рамках ежедневного видеообращения, которое выкладывается в его telegram-канале.

В июне Украина согласовала восьмой пакет санкций, координируя свои действия с западными странами, в том числе — США, Канадой, Великобританией, Японией и Евросоюзом. В сентябре Киев и Токио совместно ввели ограничения против сотен российских физических и юридических лиц. Зеленский не раз намекал на необходимость усиления санкционного давления на РФ.