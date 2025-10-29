Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский заявил о планах ввести санкции против России

30 октября 2025 в 03:11
Владимир Зеленский анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций

Владимир Зеленский анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций

Фото: Официальный сайт президента Украины

Киев готовит очередной пакет антироссийских экономических ограничений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве <…>. Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — заявил Зеленский в рамках ежедневного видеообращения, которое выкладывается в его telegram-канале.

В июне Украина согласовала восьмой пакет санкций, координируя свои действия с западными странами, в том числе — США, Канадой, Великобританией, Японией и Евросоюзом. В сентябре Киев и Токио совместно ввели ограничения против сотен российских физических и юридических лиц. Зеленский не раз намекал на необходимость усиления санкционного давления на РФ.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

