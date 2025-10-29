Адмирал Попов назвал главное преимущество российского оружия «судного дня»

У «Посейдона» нет аналогов в мире (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подводный аппарат «Посейдон» значительно превосходит по мощи и возможным последствиям применения все существующие стратегические баллистические ракеты сухопутного и морского базирования. Об этом сообщил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«„Посейдон“ по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения (для противника) — ужасающие», — заявил Попов. Его слова приводит РИА Новости.

Адмирал пояснил, что впервые удалось не только осуществить запуск аппарата с подводной лодки-носителя при помощи стартового двигателя, но и активировать ядерную энергетическую установку, обеспечив работу подводного комплекса на протяжении определенного времени. Технические характеристики и принцип действия «Посейдона» делают невозможным его перехват существующими средствами противодействия.

