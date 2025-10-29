Азербайджан закрыл офис Би-би-си и отозвал аккредитации

Азербайджан прекратил деятельность Би-би-си на своей территории Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Азербайджана ликвидировали представительство британской телерадиокорпорации Би-би-си и аннулировали аккредитации его сотрудников. Решение принято в связи с тем, что журналисты продолжали работать, несмотря на отсутствие правовых оснований для деятельности представительства в стране. Об этом сообщает местное агентство АПА со ссылкой на Агентство по развитию медиа республики.

«Появилась информация о том, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства Би-би-си продолжают журналистскую деятельность на территории страны. Не существует какого-либо международного договора, предусматривающего деятельность данного представительства в Азербайджане. В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в сообщении агентства АПА.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность Би-би-си в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований. Еще в феврале правительство республики требовало приостановить работу представительства Азербайджанской службы Би-би-си в Баку.

