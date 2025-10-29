«Выбросьте пульт и помалкивайте»: Губерниев прошелся по противникам трансляции ОИ в России

Губерниев раскритиковал тех, кто не хочет видеть Олимпиаду-2026 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес противников трансляции зимней Олимпиады 2026 года в России, предложив им «выбросить пульт и помалкивать». По его мнению, Игры в Италии обязательно нужно показывать, в отличие от Олимпиады-2024 в Париже, которую не транслировали на федеральных каналах. Об этом Губерниев заявил спортивному изданию.

«Те, кто не хотят этого, могут выбросить пульт и помалкивать. Их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24.

Комментатор добавил, что чемпионаты мира и Европы по футболу показывали и без участия сборной России, а на Олимпиаде в Италии будут выступать российские спортсмены. Кроме того, он считает, что трансляция будет полезна для молодых атлетов, которые смогут увидеть лучших спортсменов мира и готовиться к своему возвращению на мировую арену.

