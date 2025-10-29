Трамп разрешил одной из близких к России стран построить свою атомную подлодку

Трамп одобрил решение Южной Кореи строит АПЛ вместо дизельных Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных аналогов. Об этом он сообщил 29 октября на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что военный союз Соединенных Штатов и Кореи «силен, как никогда». Также он добавил, что южнокорейская сторона согласилась перечислить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а южнокорейские предприятия готовы вложить еще 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

Продолжение после рекламы