Трамп разрешил одной из близких к России стран построить свою атомную подлодку

30 октября 2025 в 03:09
Трамп одобрил решение Южной Кореи строит АПЛ вместо дизельных

Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных аналогов. Об этом он сообщил 29 октября на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что военный союз Соединенных Штатов и Кореи «силен, как никогда». Также он добавил, что южнокорейская сторона согласилась перечислить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а южнокорейские предприятия готовы вложить еще 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

Ранее, во время саммита АТЭС в Южной Корее, Дональд Трамп уже подчеркивал технологическое лидерство США в сфере ядерных подводных лодок, считая, что Соединенные Штаты опережают конкурентов на 25 лет. В Кремле тогда отказались вступать в дискуссию по этим вопросам, заявив о собственном развитии военно-промышленного комплекса и акцентировав внимание на заявлениях российского президента.

