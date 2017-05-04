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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:39  04 мая 2017 0

Минфин сократит закупку валюты в восемь раз

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Ведомство переоценило нефтегазовые доходыФото: Pixabay

Минфин РФ закупит в мае в восемь раз меньше валюты в сравнении с апрельскими показателями. Представители ведомства уточняют, что сокращение связано с переоценкой доходов от нефти и газа.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в рассматриваемом месяце, осуществленной месяцем ранее, составило минус 46,0 млрд рублей», — цитирует заявление Минфина «Газета.ру».

По прогнозам Минфина, в мае ожидается поступление 54,5 млрд рублей дополнительных доходов от нефтегазовой отрасли. В таком случае, совокупный объем средств, направленных на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня, составит 8,5 млрд рублей. Ведомство считает, что при сохранении текущей конъектуры в течение следующих месяцев объемы закупаемой валюты должны увеличиться.

Сергей Макеев
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