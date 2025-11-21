Логотип РИА URA.RU
Shaman: «С Бабкиной общаемся взахлеб» — артисты планируют общий проект

Shaman и Бабкина готовят совместный проект
21 ноября 2025 в 09:14
Shaman сообщил о планах творческой коллаборации с Бабкиной

Shaman сообщил о планах творческой коллаборации с Бабкиной

Фото: Илья Московец © URA.RU

Артист Ярослав Дронов (Shaman) рассказал о планах записать фит с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Их совместное творчество может появиться уже в 2026 году. Об этом исполнитель рассказал в интервью.

«Мы с Надеждой Бабкиной хотим на следующий год что-то совместное запустить. Посмотрим, как это будет. Может быть, дай бог, получится», — сказал Shaman. Его слова передает РИА Новости. 

По словам артиста, с Надеждой Бабкиной они тесно общаются и хотят запустить общий творческий проект. При этом Shaman отметил, что не планирует сотрудничество с Надеждой Кадышевой или Татьяной Куртуковой, поскольку не поддерживает с ними такого близкого контакта. Музыкант подчеркнул, что для успешной коллаборации важно человеческое взаимопонимание, а не только творческое совпадение.

Ранее Shaman отказался от оценки своего выступления на конкурсе «Интервидение», объяснив это гостеприимством и заявив, что Россия уже победила. Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой сообщил, что артист не будет участвовать в «Интервидении» в 2026 году.

