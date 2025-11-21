Shaman: «С Бабкиной общаемся взахлеб» — артисты планируют общий проект

Shaman сообщил о планах творческой коллаборации с Бабкиной Фото: Илья Московец © URA.RU

Артист Ярослав Дронов (Shaman) рассказал о планах записать фит с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Их совместное творчество может появиться уже в 2026 году. Об этом исполнитель рассказал в интервью.

«Мы с Надеждой Бабкиной хотим на следующий год что-то совместное запустить. Посмотрим, как это будет. Может быть, дай бог, получится», — сказал Shaman. Его слова передает РИА Новости.

По словам артиста, с Надеждой Бабкиной они тесно общаются и хотят запустить общий творческий проект. При этом Shaman отметил, что не планирует сотрудничество с Надеждой Кадышевой или Татьяной Куртуковой, поскольку не поддерживает с ними такого близкого контакта. Музыкант подчеркнул, что для успешной коллаборации важно человеческое взаимопонимание, а не только творческое совпадение.

