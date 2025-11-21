«Как в НАТО»: раскрыты детали нового плана США по Украине

Согласно плану, нападение на Украину со стороны третьих стран будет рассматриваться «как нападение угрожающее безопасности НАТО» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США представили новый план по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон и европейские союзники готовы дать Киеву гарантии безопасности, похожие на те, что есть в статье 5 договора НАТО. Об этом сообщает американский портал Axios.

«Мирный план президента [США Дональда] Трампа для Украины включает в себя гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО», — говорится в материале. В проекте документа сказано, что если Россия якобы «совершит значительное и продолжительное вооруженное нападение на Украину», это будет считаться «угрозой миру и безопасности в трансатлантическом регионе».

По данным портала, после этого президент США проведет консультации с Украиной, НАТО и европейскими партнерами и решит, какие меры нужно принять. Среди возможных мер — военная помощь, разведка, логистика, экономические и дипломатические шаги. В проекте также говорится, что безопасность Украины важна для стабильности в Европе. Страны НАТО — Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия — вместе с США готовы противостоять угрозам и реагировать на нарушения. План рассчитан на 10 лет, после чего его можно будет продлить.

