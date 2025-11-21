«Как в НАТО»: раскрыты детали нового плана США по Украине
Согласно плану, нападение на Украину со стороны третьих стран будет рассматриваться «как нападение угрожающее безопасности НАТО»
США представили новый план по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон и европейские союзники готовы дать Киеву гарантии безопасности, похожие на те, что есть в статье 5 договора НАТО. Об этом сообщает американский портал Axios.
«Мирный план президента [США Дональда] Трампа для Украины включает в себя гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО», — говорится в материале. В проекте документа сказано, что если Россия якобы «совершит значительное и продолжительное вооруженное нападение на Украину», это будет считаться «угрозой миру и безопасности в трансатлантическом регионе».
По данным портала, после этого президент США проведет консультации с Украиной, НАТО и европейскими партнерами и решит, какие меры нужно принять. Среди возможных мер — военная помощь, разведка, логистика, экономические и дипломатические шаги. В проекте также говорится, что безопасность Украины важна для стабильности в Европе. Страны НАТО — Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия — вместе с США готовы противостоять угрозам и реагировать на нарушения. План рассчитан на 10 лет, после чего его можно будет продлить.
Ранее портал Axios писал, что США разрабатывают мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Однако тогда не было речи о коллективном ответе на нападение на Украину. Говорилось лишь о гарантиях безопасности и отказе Киева от вступления в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу плана. Западные СМИ пишут, что США могут предложить Киеву отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в украинском урегулировании нет ничего нового по сравнению с договоренностями, которые достигли президенты РФ и США на Аляске.
