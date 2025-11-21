За ночь ВСУ атаковали 33 дронами регионы России
21 ноября 2025 в 09:15
Фото: © URA.RU
В течение ночи силы противовоздушной обороны перехватили 33 беспилотных летательных аппарата Украины над территориями российских регионов. Об этом сообщили в МО РФ.
