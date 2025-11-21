Британия уходит от вопросов о провале операции с угоном российского истребителя

Лондон воздерживается от комментариев по поводу инцидента с российским МиГ-31 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Великобритания старательно уходит от вопросов, связанных со срывом операции по угону российского истребителя МиГ-31 осенью прошлого года. Об этом сообщил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Речь идет об очень серьезном — и далеко не первом — случае вмешательства британских спецслужб на стороне Украины. Никаких официальных комментариев по этому сюжету не слышал. Такие болезненные темы Лондон старательно обходит вниманием», — заявил Келин ТАСС. Он также добавил, что СМИ дали довольно дозированное освещение произошедшего, преподнеся это как выдумку российской стороны.

Инцидент, по информации ФСБ, произошел осенью 2024 года. По данным ведомства, британская и украинская разведки попытались завербовать летчика-штурмана, чтобы угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает «Царьград».

