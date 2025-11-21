Британия уходит от вопросов о провале операции с угоном российского истребителя
Лондон воздерживается от комментариев по поводу инцидента с российским МиГ-31
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Великобритания старательно уходит от вопросов, связанных со срывом операции по угону российского истребителя МиГ-31 осенью прошлого года. Об этом сообщил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Речь идет об очень серьезном — и далеко не первом — случае вмешательства британских спецслужб на стороне Украины. Никаких официальных комментариев по этому сюжету не слышал. Такие болезненные темы Лондон старательно обходит вниманием», — заявил Келин ТАСС. Он также добавил, что СМИ дали довольно дозированное освещение произошедшего, преподнеся это как выдумку российской стороны.
Инцидент, по информации ФСБ, произошел осенью 2024 года. По данным ведомства, британская и украинская разведки попытались завербовать летчика-штурмана, чтобы угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает «Царьград».
Штурман доложил о попытке вербовки своему руководству и под контролем контрразведки вступил в оперативную игру. Иностранные разведки поручили ему отравить летчика, нанеся яд на кислородную маску, а затем направить самолет в сторону базы НАТО в Румынии. За угон ему пообещали три миллиона долларов. В спецслужбах считают, что целью разведок было не получить российское оружие, а устроить провокацию с его сбитием в воздушном пространстве страны — члена НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала реакции от Лондона на это сообщение, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.