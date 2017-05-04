{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
Главные новости Москвы
20:03  04 мая 2017 0

ВВС США сопровождали российские самолеты в районе Аляски

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Российские самолеты часто летают недалеко от АляскиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные самолеты США сопровождали российские Ту-95 и Су-35 во время полетов в районе Аляски.

Российские стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители пролетали 4 мая утром на расстоянии 80 км от американского побережья. Пентагон использовал для сопровождения два самолета F-22, пишет агентство Nation News.

Подобные инциденты в апреле этого года фиксировались пять раз. При этом в российском Минобороны заявляют, что все вылеты самолетов проходят в соответствии с правилами использования воздушного пространства и границы других государств не нарушаются.

В Пентагоне также уточнили, что российские военные самолеты осуществляют безопасные полеты.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров