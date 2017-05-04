ВВС США сопровождали российские самолеты в районе Аляски

20:03 04 мая 2017 0

Российские самолеты часто летают недалеко от Аляски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные самолеты США сопровождали российские Ту-95 и Су-35 во время полетов в районе Аляски.

Российские стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители пролетали 4 мая утром на расстоянии 80 км от американского побережья. Пентагон использовал для сопровождения два самолета F-22, пишет агентство Nation News.

Подобные инциденты в апреле этого года фиксировались пять раз. При этом в российском Минобороны заявляют, что все вылеты самолетов проходят в соответствии с правилами использования воздушного пространства и границы других государств не нарушаются.

В Пентагоне также уточнили, что российские военные самолеты осуществляют безопасные полеты.