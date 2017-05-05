{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
13:23  05 мая 2017 0

Звезде Comedy Woman Варнаве закрыли въезд в Украину из-за песни о Путине

Екатерине Варнаве запретили въезд на УкраинуФото: Instagram Екатерина Варнава

Службы безопасности Украины на пять лет запретила въезд на Украину звезде шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве. В сообщении ведомства отмечается, что действия артистки противоречат интересам обеспечения безопасности страны.

«СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне [Варнаве] сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины», — сообщили изданию «Обозреватель» в СБУ. Заявление приводит «Федеральное агентство новостей».

Сама артистка отказалась комментировать запрет. «Не обсуждаю», — ответила Варнава по телефону Nation News.

Есть вероятность, что под украинские санкции артистка попала в связи исполнением в Крыму песни о Владимире Путине в 2016 году, поясняет издание «Дни.ру» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Между тем известно, что еще 30 марта артистка вместе с коллективом Comedy Woman выступила с несколькими концертами в Киеве.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров