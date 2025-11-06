Рютте язвительно высказался о Путине после заседания Совбеза на тему ядерных испытаний

Марк Рютте заявил, что перестал реагировать на встречи, организованные Путиным Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил о том, что прекратил следить за заявлениями президента РФ Владимира Путина. В частности, такое заявление он сделал после заседания Совета безопасности на тему ядерных испытаний.

«Уже давно я не реагирую на мероприятия, инициируемые Путиным», — отметил руководитель НАТО в ходе брифинга для прессы в Бухаресте. Его слова приводит портал Digi 24.