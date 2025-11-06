Логотип РИА URA.RU
Рютте язвительно высказался о Путине после заседания Совбеза на тему ядерных испытаний

Рютте заявил, что перестал обращать внимание на выступления Путина
06 ноября 2025 в 12:21
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил о том, что прекратил следить за заявлениями президента РФ Владимира Путина. В частности, такое заявление он сделал после заседания Совета безопасности на тему ядерных испытаний.

«Уже давно я не реагирую на мероприятия, инициируемые Путиным», — отметил руководитель НАТО в ходе брифинга для прессы в Бухаресте. Его слова приводит портал Digi 24

Ранее российский лидер дал указание собрать данные и провести аналитическую работу на базе Совбеза РФ, а также подготовить рекомендации относительно возможного запуска процесса подготовки к испытаниям ядерных вооружений, передает MK.RU. Председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин подчеркнул, что распоряжения Путина, связанные с вероятной подготовкой к ядерным испытаниям, необходимо услышать и должным образом оценить в Вашингтоне и других западных странах. 

