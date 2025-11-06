Из-за мощной магнитной бури на Земле могут возникнуть проблемы в энергетике

На Солнце произошли две мощные вспышки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две солнечные вспышки предпоследнего по мощности класса М. Солнечные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы. При достижении Земли облака солнечной плазмы способны вызывать геомагнитные возмущения и создать проблемы в работе электроприборов.

«6 ноября в 01:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N27E40) зарегистрирована вспышка M8.7 продолжительностью 32 минуты. 6 ноября в 07:31 мск в рентгеновском диапазоне в южной полусфере (S18E81) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты», — отмечается в сообщении Института.

Классификация солнечных вспышек основана на интенсивности рентгеновского излучения и включает пять категорий: А, В, С, М и Х. Наименьший класс А0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый последующий класс превышает предыдущий по мощности в 10 раз.

