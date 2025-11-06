Из-за мощной магнитной бури на Земле могут возникнуть проблемы в энергетике
На Солнце произошли две мощные вспышки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две солнечные вспышки предпоследнего по мощности класса М. Солнечные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы. При достижении Земли облака солнечной плазмы способны вызывать геомагнитные возмущения и создать проблемы в работе электроприборов.
«6 ноября в 01:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N27E40) зарегистрирована вспышка M8.7 продолжительностью 32 минуты. 6 ноября в 07:31 мск в рентгеновском диапазоне в южной полусфере (S18E81) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты», — отмечается в сообщении Института.
Классификация солнечных вспышек основана на интенсивности рентгеновского излучения и включает пять категорий: А, В, С, М и Х. Наименьший класс А0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый последующий класс превышает предыдущий по мощности в 10 раз.
Ранее специалисты отмечали аномально высокую солнечную активность в текущую неделю, ставшую предвестником значительных геомагнитных возмущений. В течение 5-6 ноября ученые зарегистрировали многочисленные солнечные вспышки разной мощности, воздействие которых на магнитное поле Земли уже началось. По информации Лаборатории солнечной астрономии, 7 ноября ожидается масштабное геомагнитное возмущение. Специалисты оценивают вероятность формирования полноценной магнитной бури на уровне 61%. Шансы геомагнитных возмущений составляют 25%, тогда как вероятность сохранения стабильного состояния магнитосферы не превышает 14%.
