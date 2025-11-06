Украинские военные голодали от четырех до семи дней Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским военным в Красноармейске ДНР. Украинские солдаты оказались в окружении и были брошены своим командованием без возможности получить помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в официальном telegram-канале военного ведомства. Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов к украинским позициям не осуществлялся даже с помощью дронов.

Украинские военные голодали от четырех до семи дней, питаясь лишь тем, что удавалось найти в подвалах, где они укрывались от обстрелов. Пока военнослужащие принимали решение о капитуляции, их сослуживцы предприняли попытку прорыва окружения, однако после этой попытки на связь больше не выходили. Ситуация усугублялась тем, что в городе с каждым днем увеличивалось количество раненых, однако оказать им медицинскую помощь было невозможно из-за отсутствия медикаментов.

