Украинские военные сдались в плен в Красноармейске. Видео
Украинские военные голодали от четырех до семи дней
Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard
Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским военным в Красноармейске ДНР. Украинские солдаты оказались в окружении и были брошены своим командованием без возможности получить помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в официальном telegram-канале военного ведомства. Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов к украинским позициям не осуществлялся даже с помощью дронов.
Украинские военные голодали от четырех до семи дней, питаясь лишь тем, что удавалось найти в подвалах, где они укрывались от обстрелов. Пока военнослужащие принимали решение о капитуляции, их сослуживцы предприняли попытку прорыва окружения, однако после этой попытки на связь больше не выходили. Ситуация усугублялась тем, что в городе с каждым днем увеличивалось количество раненых, однако оказать им медицинскую помощь было невозможно из-за отсутствия медикаментов.
Украинский военнослужащий Геннадий Чернадчук, сдавшийся в плен, рассказал о причинах своего решения. По его словам, он сдался от безысходности, так как был брошен командованием после попадания в окружение. «К своим обратно не пошел, бросили. Попали в окружение. Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти», — заявил военнослужащий. В своем обращении к другим украинским военным Чернадчук призвал их также сдаваться в плен. Другой пленный солдат ВСУ Юрий Довганюк подтвердил, что сдача в плен была единственным способом выжить в сложившейся ситуации.
