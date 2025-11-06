«Ведомости»: ФСИН подготовит иностранных специалистов в вузах России

ФСИН планирует обучать в своих вузах сотрудников пенитенциарных систем стран Запада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрабатывает механизм подготовки иностранных сотрудников уголовно-исполнительных систем в российских вузах. Соответствующие изменения содержатся в проекте поправок к нормативному акту, определяющему порядок научной и образовательной деятельности в структуре ведомства.

«Иностранные слушатели смогут осваивать курсы среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программы профессионального обучения и повышения квалификации. При этом используются уже имеющиеся учебные и методические ресурсы, включая лаборатории, полигоны, учебные мастерские и библиотеки», — передает «Ведомости» информацию из документов.

Представители ведомства пояснили, что инициатива направлена на обмен профессиональным опытом и совершенствование квалификации зарубежных специалистов. При этом содержание образовательных программ для иностранных слушателей останется идентичным программам, по которым обучаются российские курсанты. Уточняется, что прием иностранных граждан будет возможен исключительно в соответствии с международными соглашениями РФ.

Отмечается, что подготовка зарубежных специалистов будет организована на базе профильной академии ФСИН и подчиненных службе учебных центров. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что образовательный процесс для иностранных граждан будет организован на русском языке. Он подчеркнул, что привлечение зарубежных слушателей не окажет влияния на решение проблемы нехватки персонала в российской пенитенциарной системе. Мельников также высказал предположение, что обучение иностранных специалистов, вероятнее всего, будет организовано на коммерческой основе. По его мнению, это создаст возможность для привлечения дополнительного финансирования и повышения уровня заработной платы педагогического состава.