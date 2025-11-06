Украинские военные готовы к зимним сражениям на 30%
Киев подготовил к зиме не так много натовской техники
Фото: Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевели на зимний режим эксплуатации всего 30% натовской боевой техники, что не соответствует плановым показателям. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. URA.RU) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях „разношерстной“ техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты», — пояснил эксперт. Его слова передает ТАСС.
Перевод западного вооружения на зимний период идет с серьезными затруднениями. Марочко отметил, что военнослужащие ВСУ регулярно информируют командование о возникших трудностях с подготовкой техники к холодному сезону. Однако украинские офицеры предлагают подчиненным самостоятельно решать проблемы и приобретать необходимые расходные материалы за собственный счет, уточнил военный эксперт.
В России ожидается аномально холодная зима, которая бывает раз в 20 лет. Вместо устойчивых морозов и обильных снегопадов ожидаются резкие перепады температур: оттепели будут быстро сменяться заморозками, а основной сложностью станут ледяные дожди, а не снег. Подробнее о прогнозе хода СВО в предстоящую морозную зиму — в материале URA.RU.
