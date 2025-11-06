Карельский дорожник выиграл 25 миллионов в лотерею, не угадав ни одного числа
По словам победителя, перед покупкой билета он немного поссорился с супругой
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Мастер дорожно-строительного участка из Карелии Владислав Левоев выиграл 25 миллионов рублей в лотерею, не угадав при этом ни одного из загаданных чисел. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
«Мастер дорожно-строительного участка из Республики Карелия Владислав Левоев в 149532-м тираже лотереи „Забава от Русского лото“ выиграл суперприз — 25 069 039 рублей», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Согласно правилам этой игры, суперприз можно получить двумя способами: либо угадав 12 чисел из 24, либо не угадав ни одного числа. Именно второй вариант и принес удачу карельскому дорожнику.
По словам самого победителя, перед покупкой билета он немного поссорился с супругой и находился в эмоциональном состоянии. Когда дорожник решил проверить результаты розыгрыша, он поначалу даже не понял, что выиграл. Полгода назад в семье Левоева родилась дочь. Он уже определился с тем, как распорядится полученными средствами. В первую очередь победитель планирует приобрести собственное жилье для своей семьи. Кроме того, дорожник собирается купить автомобиль.
