Карельский дорожник выиграл 25 миллионов в лотерею, не угадав ни одного числа

Мастер дорожно-строительного участка из Карелии Владислав Левоев выиграл 25 миллионов рублей в лотерею, не угадав при этом ни одного из загаданных чисел. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«Мастер дорожно-строительного участка из Республики Карелия Владислав Левоев в 149532-м тираже лотереи „Забава от Русского лото“ выиграл суперприз — 25 069 039 рублей», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Согласно правилам этой игры, суперприз можно получить двумя способами: либо угадав 12 чисел из 24, либо не угадав ни одного числа. Именно второй вариант и принес удачу карельскому дорожнику.