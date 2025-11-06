Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Учитель музыкальной школы на Камчатке распространял детское порно

06 ноября 2025 в 12:04
Суд отправил подсудимого в колонию строгого режима

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд приговорил к десяти годам строгого режима 26-летнего преподавателя музыкальной школы, признанного виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

«Суд <...> приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале суда. Помимо основного наказания, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, в течение 12 лет после освобождения. Также суд назначил ограничение свободы сроком на два года.

Преподаватель в течение нескольких месяцев поддерживал переписку с несовершеннолетней девушкой в мессенджере. Обвиняемый был осведомлен о возрасте потерпевшей и неоднократно отправлял ей графические и видеофайлы порнографического характера. Мужчина предложил девочке за денежное вознаграждение пересылать ему свои фотографии и видео в обнаженном виде. Потерпевшая согласилась. Преподаватель также отправил своему приятелю несколько видеофайлов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

При проведении обыска в жилище подсудимого правоохранительные органы изъяли электронные устройства. Экспертиза обнаружила на них более 8000 фотографий, изображений и видеофайлов, содержащих порнографические материалы. Значительная часть изъятых материалов включала изображения несовершеннолетних и малолетних детей. Подсудимый полностью признал свою вину.

