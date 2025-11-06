Детсады и школы закрылись в Волгореченске из-за атаки ВСУ
06 ноября 2025 в 11:13
В Волгореченске детские сады и школы приостановили работу на сутки. Причиной стала атака украинских беспилотников на Костромскую область. О принятой мере доложил глава региона Сергей Ситников. Также в городе будут совершаться обходы для проверки безопасности граждан.
