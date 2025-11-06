Школьница в Канске проиграла 500 тысяч рублей в онлайн-игре
10-летняя школьница попала под влияние афериста и потеряла 500 тысяч рублей
В городе Канске 10-летняя школьница перевела злоумышленникам свыше 500 тысяч рублей. Так, аферисты убедили несовершеннолетнюю перевести деньги с банковских карт матери им на счет под предлогом получения выигрыша в размере 20 тысяч рублей в онлайн-игре. Об этом сообщили представители полиции Красноярского края.
Злоумышленник установил контакт с ребенком через популярную детскую игру в мессенджере. При этом девочка была уверена, что общается с популярным блогером, специализирующимся на играх.
«Для получения награды необходимо было выполнить ряд заданий, итогом которых стали перечисления, осуществленные ребенком со счетов матери. Несовершеннолетняя полагала, что просто обсуждает с популярным блогером игровые покупки, создание виртуальных предметов и героев. Но на самом деле предоставила мошеннику возможность завладеть семейными накоплениями в сумме более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении правоохранителей в telegram-канале.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В настоящее время проводится следствие. Кроме того, сотрудники отдела полиции МО МВД России «Канский» организовали профилактическую работу с учащимися 1-11 классов Красномаяковской школы. Правоохранители рассказали о произошедшем инциденте и предупредили детей об опасности обмана в интернет-видеоиграх. Школьникам разъяснили возможные последствия передачи посторонним лицам реквизитов банковских карт и СМС-кодов, а также самостоятельного совершения переводов со счетов взрослых.
Ранее россиянам рекомендовано сформировать три ключевые привычки, способные защитить их от действий злоумышленников. В пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ заявили, что необходимо избегать поспешных решений. Кроме того, рекомендуется установить «единственный доверенный канал связи», в частности, отвечать на персональные звонки исключительно с проверенных номеров. Также следует анализировать присутствие в общении с аферистами таких факторов, как искусственное создание срочности, эмоциональное давление и угроза потери выгодного предложения.
